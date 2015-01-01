جمعية المحافظة على البيئة: صيانة 681 شمندورة بالبحر الأحمر (صور)

أعلنت جمعية المحافظة على البيئة في البحر الأحمر "هيبكا" بقيام فريق وحدة الشمندورات بزيارة مواقع الشمندورات بالغردقة، سفاجا، القصير، الأخوين، مرسى علم، سطايح، الزبرجد، سان جون.





وذكر بيان صادر عن الجمعية اليوم أنه تم فحص 420 شمندورة واجراء صيانة لـ 681 شمندورة واعادة تركيب 126 شمندورة باجمالى طول حبال بلغ 5600 متر، وذلك كجزء من خطة الصيانة التي يقوم بتنفيذها فريق الشمندورات بالجمعية بصورة دورية.





والشمندورة هي عبارة عن جسم Powered By معدنى طافى يصنع عادة من الحديد ( حاليا يوجد بعض الأنواع المصنعة من الألياف الزجاجية والتى لها قوة تحمل تماثل الحديد ) ذو أشكال مختلفة، لها إتزان فى الماء، تثبت إلى قاع البحر بواسطة جنزير به مخطاف Anchor أو وسيلة تثبيت أخرى ( ثقل Sink) حتى لا تتحرك من موقعها التي وضعت به.



