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"شنايدر" تفوز بعقود 3 محطات تحكم جديدة بالقاهرة

الجمعة 19/يوليه/2019 - 03:26 م
شنايدر تفوز بعقود 3 محطات تحكم جديدة بالقاهرة
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أحمد الشيخ
 
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علمت الفجر من مصدر موثوق بفوز شركة شنايدر الكتريك بعقود انشاء 3 محطات تحكم كهرباء  بالقاهرة خلال فض مظاريف مناقصة أمس الخميس.

وأوضح المصدر الذي رفض ذكر أسمه أن شركة شنايدر فازت فى المناقصة بعقود 3 محطات تحكم كهرباء بمحافظة القاهرة، فيما فازت شركة جنرال الكتريك بمحطة واحدة بمحافظة الاسكندرية فيما خرجت شركة سيمنس من المناقصة خالية الوفاض.
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