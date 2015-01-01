"شنايدر" تفوز بعقود 3 محطات تحكم جديدة بالقاهرة
الجمعة 19/يوليه/2019 - 03:26 م
أحمد الشيخ
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علمت الفجر من مصدر موثوق بفوز شركة شنايدر الكتريك بعقود انشاء 3 محطات تحكم كهرباء بالقاهرة خلال فض مظاريف مناقصة أمس الخميس.
وأوضح المصدر الذي رفض ذكر أسمه أن شركة شنايدر فازت فى المناقصة بعقود 3 محطات تحكم كهرباء بمحافظة القاهرة، فيما فازت شركة جنرال الكتريك بمحطة واحدة بمحافظة الاسكندرية فيما خرجت شركة سيمنس من المناقصة خالية الوفاض.
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