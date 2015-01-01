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"لا شبهة جنائية".. النيابة تأمر بتشريج جثة "فتاة كرداسة"

الجمعة 19/يوليه/2019 - 03:27 م
لا شبهة جنائية.. النيابة تأمر بتشريج جثة فتاة كرداسة
أرشيفية
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إيريني صفوت
 
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أمرت نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، في واقعة العثور على جثة فتاة تم العثور عليها بإحدى الترع بكرداسة، بتشريج جثتها للوقوف على ظروف الوفاة وملابستها، للتصريح بدفنها عقب الصفة التشريحية

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الجثة لا يوجد بها أي إصابات ظاهرية، وأن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق، ولا يوجد أي شبهه جنائية حول الواقعة.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة بإحدى الترع، وبانتقال رجال المباحث، بإشراف المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة، إلى محل الواقعة، تبين عدم وجود إصابات ظاهرة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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