توفيق عكاشة: إعلام الإخوان يعمل جاهدًا لخلق فجوة بين الشعب ومؤسساته (فيديو)





قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الجيش المصري هو أقدم جيش في الأرض يتخطى 9 آلاف عام، وتاريخه لا يضاهيه تاريخ أي جيش في الأرض.





وحذر الشعب المصري، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، من الاستماع لإعلام الإخوان، موضحا أنه يعمل جاهدًا لخلق فجوة بين الشعب ومؤسساته.





وتابع "عكاشة"، أن هناك حقد كبير من قنوات الإخوان علي الجيش المصري ذو التاريخ الطويل، الذي لا يضاهي تاريخ أي جيش أخر في الأرض.







