ميرفت وجدي تحيي حفلًا بالساقية.. 16 أغسطس

تستعد المطربة ميرفت وجدي، نجمة برنامج "آراب أيدول"، لإحياء حفل غنائي كبير، يوم الجمعة 16 أغسطس، في تمام الثامنة مساء بقاعة الحكمة، بساقية عبد المنعم الصاوي.









ومن المقرر أن تغني ميرفت، باقة متنوعة من أجمل أغانيها وأغاني زمن الفن الجميل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه كليب "وبفتكرك".‏







