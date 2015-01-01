ميرفت وجدي تحيي حفلًا بالساقية.. 16 أغسطس
الجمعة 19/يوليه/2019 - 03:17 م
محمود حنفي
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تستعد المطربة ميرفت وجدي، نجمة برنامج "آراب أيدول"، لإحياء حفل غنائي كبير، يوم الجمعة 16 أغسطس، في تمام الثامنة مساء بقاعة الحكمة، بساقية عبد المنعم الصاوي.
ومن المقرر أن تغني ميرفت، باقة متنوعة من أجمل أغانيها وأغاني زمن الفن الجميل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه كليب "وبفتكرك".
يذكر أن ميرفت وجدي، طرحت مؤخرًا فيديو كليب "وبفتكرك" الذي حقق نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات أيمن سليم، ألحان محمد الهواري، توزيع موسيقي زوم، مكساج مصطفى رؤوف، Project management محمد كاسب، وتوزيع مزيكا وهي من ألبومها المقبل.
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