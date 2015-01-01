عاجل.. مفاجأة من "التموين" بشأن أسعار الملابس
الجمعة 19/يوليه/2019 - 03:15 م
أحمد فشير
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واققت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على طلب الاتحاد العام للغرف التجارية، بشأن التبكير هذا العام في إقامة الأوكازيون الصيفي، وذلك للتيسير على المستهلك محدود الدخل لشراء مستلزمات عيد الأضحى المبارة.
وقررت التموين، بناءًا على طلب الغرف التجارية، انطلاق الأوكازيون الشتوي هذا العام يوم الاثنين المقبل الموافق 22 يوليو 2019، في موعد مبكر عن الأعوام السابقة.
وأوضح مصدر بالشعبة العامة للملابس الجاهزة، أن القرار في صالح المنتجين والمستهلكين، مؤكدًا على أن الخصم يتراوح ما بين 20-50% وذلك من أجل تدوير رأس المال الراكد.
وشدد المصدر، على عدم الانسياق وراء الشائعات التي تمس الأوكازيون، مشيرًا إلى أن المستهلك سيكتشف حقيقة التخفيضات بنفسه.
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