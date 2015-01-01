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تعرف على أهم محطات العلاقات المصرية الجزائرية

الجمعة 19/يوليه/2019 - 03:14 م
تعرف على أهم محطات العلاقات المصرية الجزائرية
مصر والجزائر
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هدى عبدالرازق
 
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، "إنفوجرافيك" يرصد التاريخ الممتد بين مصر والجزائر، وعدد من المحطات الهامة في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وأوضح الإنفوجرافيك، أن مصر ساندت ثورة الجزائر للتحرر من الاستعمار الفرنسي، ودعمت الجزائر مصر في حرب 1973، بالإضافة إلى أن هناك تطابق في وجهات النظر حول الأزمة الليبية، وسبل حلها بين البلدين، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 938 مليون دولار في 2018.
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