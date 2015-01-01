علي طريقة اليوفنتوس.. المعد البدني للزمالك يجهز اللاعبين للدوري
الجمعة 19/يوليه/2019 - 03:07 م
محمد داود الشناوي
Advertisements
Advertisements
قام المعد البدني لنادي الزمالك أنطونيس كيزوس بإعادة نشر بعض الصور التي نشرها الموقع الرسمي لنادي الزمالك لتدريبات الفريق أثناء معسكر قبرص، وإضاف كيزوس لصور تدريبات الزمالك بعض الصور الآخري لتدريبات لاعبي اليوفنتوس الإيطالي وعنون كيزوس أسفل الصور "Zamalek VS Juve" في مقارنة بين طريقة الأعداد البدني في الناديين حيث ينتهج نفس الأسلوب المتبع في اليوفي عن طربق رفع اللياقة البدنية للاعبين بأستخدام الأساتيك المطاطية.
وسبق لليوناني كيزوس العمل مع نادي أبويل القبرصي، وناديى أيك أثينيا وباثانيكوس في اليونان كما سبق له التواجد فى الجهاز الفني لمنتخب قبرص الأول، ويستعد الزمالك لأستكمال مباريات في الدوري بقيادة خالد جلال بعدما أضاف لجهازة الفني كلًا من عبدالحميد بسيوني في منصب المدرب العام وأيمن طاهر كمدرب لحراس المرمي وأنطونيوس كيزوس كمعد بدني.
Advertisements
المزيد عن: مران الزمالك اليوفينتوس الزمالك