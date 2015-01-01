البابا تواضروس يستقبل صاحبي النيافة الأنبا مرقوريوس والأنبا متاؤس
الجمعة 19/يوليه/2019 - 03:08 م
ماريان ناجى
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم، نيافة الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، برفقة نيافة الأنبا مرقوريوس، أسقف جرجا والمشرف السابق على الدير ذاته.
ويأتي لقاء الأبوين الأسقفين قداسة البابا قبل يومٍ من إتمام طقس تجليس نيافة الأنبا متاؤس على الدير، حيث اطمأن قداسة البابا على كافة الترتيبات الخاصة بالتجليس والخدمة بالدير.
وسيم نيافة الأنبا متاؤس أسقفًا ورئيسًا لدير السيدة العذراء بجبل إخميم بيد قداسة البابا وأحبار الكنيسة يوم ٩ يونيو الماضي.
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