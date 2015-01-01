"مصر للطيران" تسير 14 رحلة اليوم وغدا لنقل 3200 حاجا

استمرارا للجسر الجوي الذي بدأته الشركة الوطنية مصر للطيران إلى المملكة العربية السعودية الأربعاء الماضي لنقل حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، تسير الشركة اليوم 7 رحلات جوية إلى المدينة المنورة لنقل 1560 حاجا من حجاج قرعة الجيزة وبعثات وزارتي الداخلية والصحة بالإضافة إلى رحلات العمل.



