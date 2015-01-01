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فحوصات طبية دقيقة لعبدالله عبدالسلام في الأهلي

الجمعة 19/يوليه/2019 - 01:15 م
فحوصات طبية دقيقة لعبدالله عبدالسلام في الأهلي
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علي نبوي
 
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يجري عبدالله عبدالسلام كابتن الفريق الأول لكرة الطائرة "رجال" بالنادي الأهلي فحوصات طبية مكثفة خلال الساعات المقبلة بعد الشكوى من متاعب في الأذن الداخلية أدت لاستبعاده من تشكيلة المنتخب الوطني التي تشارك في بطولة إفريقيا.

وأوضح عبدالسلام أنه يعاني من الإصابة بفيروس تسبب في التهابات شديدة بالأذن أدت للتأثير على عصب الاتزان والعصب السابع والعصب العاشر ، وهو ما تسبب في عدم قدرته على المشاركة في التدريبات.

ومن المقرر أن يجري أشعة وفحوصات دقيقة للحصول على العلاج اللازم لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية في أقرب وقت استعدادا للموسم الجديد.
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