ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الصفحة الرسمية للأزهر على "فيسبوك" تستعرض كتاب "نظرات في فكر الإمام الأشعري" لشيخ الأزهر

الجمعة 19/يوليه/2019 - 01:08 م
الصفحة الرسمية للأزهر على فيسبوك تستعرض كتاب نظرات في فكر الإمام الأشعري لشيخ الأزهر
الأزهر الشريف - أرشيفية
Advertisements
طباعة
محمود الجلاد
 
Advertisements
نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ملخصًا تعريفيًا لكتاب "نظرات في فكر الإمام الأشعري"، لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ويتضمن الكتاب مبحثين رئيسيين من مباحث علم الكلام في مذهب إمام أهل السنة والجماعة الإمام أبي الحسن الأشعري، هما: "أصول نظرية العلم عند الإمام الأشعري"، و"أسس علم الجدل عند الأشعري"، فيما تبين فصول الكتاب ومباحثه، أصول نظرية العلم ومعناه وأقسامه وشروط الاستدلال عند الإمام الأشعري، ومصادر وآداب علم الجدل وخصائصه، وتجيب على كافة التساؤلات حول كيفية إجراء العلة وتصحيحها، ومفهوم العلة والمنازعة والمعارضة في العلة، وغيرها من المباحث.

يأتي هذا ضمن سلسلة "نبذة عن كتاب" التي تقدمها صفحة الأزهر الشريف الرسمية على "فيسبوك"، لتوعية المتابعين بأبرز المؤلفات والكنوز المعرفية في مختلف المجالات العلمية والدينية والفلسفية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائي كأس الأمم الأفريقية
الجزائر
-
x
21:00
-
السنغال