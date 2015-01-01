الصفحة الرسمية للأزهر على "فيسبوك" تستعرض كتاب "نظرات في فكر الإمام الأشعري" لشيخ الأزهر

نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ملخصًا تعريفيًا لكتاب "نظرات في فكر الإمام الأشعري"، لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.





ويتضمن الكتاب مبحثين رئيسيين من مباحث علم الكلام في مذهب إمام أهل السنة والجماعة الإمام أبي الحسن الأشعري، هما: "أصول نظرية العلم عند الإمام الأشعري"، و"أسس علم الجدل عند الأشعري"، فيما تبين فصول الكتاب ومباحثه، أصول نظرية العلم ومعناه وأقسامه وشروط الاستدلال عند الإمام الأشعري، ومصادر وآداب علم الجدل وخصائصه، وتجيب على كافة التساؤلات حول كيفية إجراء العلة وتصحيحها، ومفهوم العلة والمنازعة والمعارضة في العلة، وغيرها من المباحث.



