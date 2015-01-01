الدولار الأمريكي يرتفع أمام العملات الرئيسية اليوم الجمعة

ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع تطورات تجارية واقتصادية، ووسط تعزيز توقعات أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقرر في الشهر الجاري.





ووافق مجلس النواب الأمريكي أمس على مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للأجور الفيدرالية لأول مرة في عقد إلى 15 دولارًا في الساعة، وصرحت نانسي بولوسي رئيسة مجلس النواب بأن "العمال الأمريكيين يستحقون زيادة الأجور، الأمر كله يتعلق بالعائلات".





وبحلول الساعة 7:45 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1259 دولار، فيما ارتفع أمام الين بنسبة 0.3 بالمائة مُسجلاً 107.65 ين.





وزادت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة عند 1.2529 دولار، كما صعدت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.2 بالمائة إلى 0.9836 فرنك.





وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.08 بالمائة إلى 96.875.





وكانت العملة الأمريكية سجلت تراجعاً خلال تعاملات أمس مع تصريحات عضو الفيدرالي "جون ويليامز" بضرورة خفض معدلات الفائدة بسرعة وقوة من أجل حماية الاقتصاد من الوقوع في كارثة.





وأعلن ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي أمس أن القادة في الكونجرس والبيت الأبيض توصلوا إلى اتفاق بشأن أرقام الإنفاق على مدار عامين ممتدين، ويعملون الآن على تعويضات لوضع حد أقصى للإنفاق.





كما أكد منوشين على أن لم يحدث تغيير في سياسة الدولار حتى الآن، "هذا شيء يمكن أن ندرسه في المستقبل ولكن حتى الآن لم يحدث أي تغيير في هذا الإطار".



