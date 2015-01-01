الخماسى الحديث يفوز بذهبية بطولة العالم للشباب تحت 19 سنة ببلغاريا

وأحرز الزوجي المصري للشباب "تحت 19 سنة" الميدالية الذهبية محققاً 1189 نقطة فيما حصد ‏الميدالية الفضية الزوجي الكورى بنفس مجموع النقاط ، كما فاز الزوجي ‏الروسي بالميدالية البرونزية بمجموع نقاط 1189 نقطة ، وذلك من بين 22 فريق ل 22 دولة مشاركة .





الجدير بالذكر أن الزوجى المصرى جاء بالمركز الثامن فى مسابقات ‏السلاح سيف المبارزة ، بينما جاء فى المركز التاسع فى مسابقة السـباحة ، ‏ حتى إقتنص الذهبية من منافسه الفريق الكورى والذى كان بجانبه كتفاً بكتف إلى أن أنهى الزوجى المصري ‏مسابقة الليزر – رن "الرماية والجرى"‏ فى المركز الأول .





وعلى الجانب الآخر أختتمت اليوم مسابقات تصفيات الدور قبل النهائى للبنات "تحت 17 سنة" حيث تأهلت اللاعبات ملك خالد وزينه أمين ونوران البحيرى لخوض مسابقات النهائى والتى سوف تقام يوم السبت 20 يوليو القادم .





يذكر أن بعثة المنتخب القومى المشاركة بالبطولة تتكون من اللاعبات : ملك خالد ، أميره قنديل ، هانيا طارق ، نوران البحيرى ، زينه أمين ، أريج سرحان ، واللاعبين : نور الدين كريم ، عمر وائل عزت ، أبو بكر حازم ، معتز وائل عزت ، يوسف قرنى ، عمر سامح ، سيف البندارى ، أدهم فوده ، إياد الكاشف ، ويرافقهم أشرف دسوقى عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى للخماسي الخماسى "رئيساً للبعثة" ، ‏عمرو سيد المدير الفنى ، سامح مجدى مدرباً للسلاح ، خالد عصفور ‏مدرباً للسباحة ، محمود عبد الرحمن مدرباً للجرى ، هشام سليمان مدرباً للجرى ، يوسف حسن للياقة البدنية .





هذا وتستكمل فعاليات البطولة غداً الجمعة 19 يوليو الجارى بتصفيات الدور ‏قبل النهائى للأولاد "تحت 17 سنة" ومسابقات تتابع الفرق للبنات "تحت 19 سنة" ، وتقام مسابقات نهائى البنات "تحت 17 سنة" ومسابقات التتابع المختلط "تحت 19 سنة" يوم الجمعة 20 يوليو ، وتقام مسابقات نهائى ‏الأولاد "تحت 17 سنة" وتصفيات الدور قبل النهائى أولاد "تحت 19 سنة" يوم السبت 21 يوليو.





وتقام مسابقات تتابع الفرق للبنات "تحت 17 سنة " وتصفيات الدور قبل النهائى أولاد "تحت 19 سنة" يوم الأحد 22 يوليو ، وتقام مسابقات تتابع الفرق أولاد "تحت 17 سنة" وتصفيات الدور قبل النهائى للبنات "تحت 19 سنة" يوم الإثنين 23 يوليو ، على أن تختتم فعاليات البطولة يوم الثلاثاء 24 ‏يوليو بمسابقات الزوجى المختلط "تحت 17 سنة" ومسابقات نهائى الأولاد "تحت 19 سنة" .‏ تعود البعثة بسلامة الله إلى أرض الوطن يوم الأربعاء 25 يوليو الجارى .‏