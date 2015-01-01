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ليفربول يصارع برشلونة وبايرن ميونخ على صفقة نارية

الجمعة 19/يوليه/2019 - 01:02 م
ليفربول يصارع برشلونة وبايرن ميونخ على صفقة نارية
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الفجر الرياضي
 
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دخل فريق ليفربول الإنجليزي، في صراع الحصول على خدمات نجم منتخب ألمانيا وأحد نجوم البوندسليجا في الموسم المنقضي.

 

وذكرت صحيفة "بيلد"، أن ليفربول يرغب في ضم  كاي هافيرتز لاعب وسط باير ليفركوزن، والذي يعد هدفًا رئيسيًا لناديي بايرن ميونخ وبرشلونة.

 

وتابعت الصحيفة، أن الريدز انضم إلى سباق التعاقد على ضم الدولي الألماني، البالغ من العمر 20 عامًا، رفقة بايرن ميونخ وبرشلونة.

 

واتمت الصحيفة أن باير ليفركوزن ليس لديه أي نية لبيع اللاعب الشاب، الذي عبر أيضًا عن رغبته في البقاء مع فريقه، للمشاركة معه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.


واستطاع هافيرتز أن يصبح أول لاعب يسجل 17 هدفًا في موسم واحد بالبوندسليجا قبل بلوغه 20 عامًا.

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