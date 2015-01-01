الاتحاد يواجه فريق بوري الإنجليزي في مانشستر

يخوض فريق اتحاد جدة، مساء اليوم، ثاني مبارياته التجريبية في المعسكر الخارجي، الذي يجرى حاليًا في مدينة مانشستر، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.





ويواجه النمور، اليوم الجمعة فريق بوري الإنجليزي، علما إن نادي الاتحاد بقيادة التشيلي خوسيه سييرا، قد فاز فى مباراته الأولي على نظيره بولتون الانجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





ويواصل العميد استعداداته للموسم الجديد بصحبة الصفقات الجديدة التي أبرمتها الإدارة منذ بداية الانتقالات الصيفية حيثُ تم التعاقد مع الثلاثي المحلي؛ حمدان الشمراني والمالكي وعبدالرحمن العبود بالإضافة للثنائي الأجنبي فيشيو وخيمينيز، وأخيرًا هارون كمارا لاعب القادسية السابق.





ومن المقرر أن يواجه النادى الغربي ، نظيره أثيرتون الإنجليزي للهواة، يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 يوليو الجاري في مباراة ودية ، علي أن يتم الاتفاق خلال اليومين المقبلين عن التفاصيل الكاملة للمباراة، وأسعار التذاكر.