مدير المتحف المصري الأسبق: زيارة رئيس الفيفا جعلت العالم كله يسلط الضوء على مصر

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قال محمود الحلوجي، مدير المتحف المصري الأسبق، إن زيارة رئيس الفيفاا إلى المتحف المصري تعد زياراة هامة، ورسالة إلى العالم بالاستقرار في مصر.



وكشف "الحلوجي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عير قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن مصر تقع في مرمى أضواءا العالم بسبب إقامة بطولة الأمم الأفريقية على أرضها، كونه حدث عالمي تغطيه كل الوكالات الدولية، ووسائل الإعلام.



وأضاف أن التقاط رئيس الفيفا صور تذكارية مع عدد من القطع الآثرية المصرية بالمتحف يسلط الضوء على مصر.

