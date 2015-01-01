ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال بالعاشر من رمضان





وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إخطار النيابة العامة.

ألقى ضباط فرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، اليوم، بالتنسيق مع الأمن العام، القبض علي 2 من العناصر الإجرامية بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.كان اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام حملة أمنية بإستهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية) لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة، مُتخذان من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي وذلك أثناء تواجدها بدائرة قسم العاشر من رمضان وبحوزتهما (20 جرام لمخدر الهيروين - 2هاتف محمول).