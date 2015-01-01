كارثة.. بلاغ بقيام أبوين بإخراج طفلتهما من التعليم لتزويجها بالشرقية

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تلقى خط نجدة الطفل بلاغا من أحد الأهالي بصان الحجر بمحافظة الشرقية، بقيام أبوين بإخراج نجلتهما من التعليم والتي تبلغ من العمر 15 سنة، لتزويجها وتم تحديد موعد للزواج يوم الأحد القادم، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة



وبدوره تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا إلي النقيب أحمد سليم، رئيس مباحث صان الحجر، بورود بلاغًا من الأهالي من خط نجدة الطفل، برئاسة "صالح علي أحمد" مقرر اللجنة الفرعية لحماية الطفل بصان الحجر، عن قيام أبوين بدائرة صان الحجر، بخروج نجلتهما من التعليم وتزويجها وهي فتاة تبلغ من العمر 15 سنة، لتزويجها وتم تحديد موعد لزواجها يوم الأحد القادم.



وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل الرقم 1528 إداري مركز شرطة صان الحجر لسنة 2019 إداري المركز.