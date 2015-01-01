أمن العمران يحتفظ بشخص من أجل بيع الخمر خلسة
الجمعة 19/يوليه/2019 - 12:35 م
مروى الجلاصي
Advertisements
Advertisements
نظّمت منطقة الأمن الوطني بالعمران حملة أمنية، يوم أمس الخميس 18 جويلية 2019، بمرجع نظر مركز الأمن الوطني بالجبل الأحمر.
وقد حققت خلالها، النتائج التالية:
- إيقاف 12 شخصا مفتش عنهم في قضايا مختلفة.
- الإحتفاظ بشخص من أجل الإعتداء على الأخلاق الحميدة .
- الإحتفاظ بشخص من أجل مسك وإستهلاك مادة مخدرة بنية الإتجار.
- الإحتفاظ بشخص من أجل بيع الخمر خلسة.
- حجز 08 دراجات نارية .
- تحرير 05 محاضر جبائية مرورية.
- تحرير 04 محاضر عدلية مرورية.
Advertisements