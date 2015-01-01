أمن العمران يحتفظ بشخص من أجل بيع الخمر خلسة

نظّمت منطقة الأمن الوطني بالعمران حملة أمنية، يوم أمس الخميس 18 جويلية 2019، بمرجع نظر مركز الأمن الوطني بالجبل الأحمر.





وقد حققت خلالها، النتائج التالية:





- إيقاف 12 شخصا مفتش عنهم في قضايا مختلفة.





- الإحتفاظ بشخص من أجل الإعتداء على الأخلاق الحميدة .





- الإحتفاظ بشخص من أجل مسك وإستهلاك مادة مخدرة بنية الإتجار.





- الإحتفاظ بشخص من أجل بيع الخمر خلسة.





- حجز 08 دراجات نارية .





- تحرير 05 محاضر جبائية مرورية.





- تحرير 04 محاضر عدلية مرورية.