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أمن العمران يحتفظ بشخص من أجل بيع الخمر خلسة

الجمعة 19/يوليه/2019 - 12:35 م
أمن العمران يحتفظ بشخص من أجل بيع الخمر خلسة
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مروى الجلاصي
 
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نظّمت منطقة الأمن الوطني بالعمران حملة أمنية، يوم أمس الخميس 18 جويلية 2019، بمرجع نظر مركز الأمن الوطني بالجبل الأحمر.

وقد حققت خلالها، النتائج التالية:

- إيقاف 12 شخصا  مفتش عنهم  في قضايا مختلفة.

- الإحتفاظ بشخص من أجل الإعتداء على الأخلاق الحميدة .

- الإحتفاظ بشخص من أجل مسك وإستهلاك مادة مخدرة بنية الإتجار.

- الإحتفاظ بشخص من أجل بيع الخمر خلسة.

- حجز 08 دراجات نارية .

- تحرير 05 محاضر جبائية  مرورية.

- تحرير 04 محاضر عدلية  مرورية.
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