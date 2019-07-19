"غوايدو": نائب رئيس البرلمان مضرب عن الطعام منذ 9 أيام

بدأ نائب رئيس البرلمان الفنزويلي إدغار زامبرانو، الذي اعتقل في 8 مايو(أيار) لدعمه المحاولة الانقلابية العسكرية ضد الرئيس نيكولاس مادورو، إضراباً عن الطعام منذ تسعة أيام، حسب ما أعلن زعيم المعارضة خوان غوايدو.





وقال غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة للبلاد وحصل على دعم أكثر من 50 دولة، على تويتر إن زامبرانو "مضرب عن الطعام منذ تسعة أيام من أجل حقوق جميع الفنزويليين ورفاقه الذين خطفوا معه، وجميع السجناء السياسيين".





ولم يُعط غوايدو تفاصيل حول حالة زامبرانو الصحية، مكتفياً بقوله إن "نضاله" مستمر.





وكانت المحكمة العليا التي تتهمها المعارضة بأنها موالية لمادورو، قد أصدرت إجراءات جنائية بحق زامبرانو، و14 نائباً آخرين متهمين بأنهم دعموا محاولة الانقلاب العسكري، بناءً على طلب غوايدو في نهاية أبريل(نيسان).





وغرقت فنزويلا في يناير(كانون الثاني) في أزمة سياسية كبرى، بعد أن اتهم غوايدو مادورو باغتصاب السلطة إثر فوزه بولاية رئاسية جديدة في انتخابات اعتبرت على نطاق واسع مزورة.





وتعاني فنزويلا من ركود اقتصادي وأزمة إنسانية جعلت ربع سكانها البالغ عددهم 30 مليوناً بحاجة ماسة إلى المساعدات، بحسب الأمم المتحدة.





وتقول الأمم المتحدة، إن "أكثر من 2.7 ملايين شخص غادروا البلاد منذ العام 2015".