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58 مليون دولار إجمالي صادرات الفراولة المصرية خلال 9 أشهر

الجمعة 19/يوليه/2019 - 10:10 ص
58 مليون دولار إجمالي صادرات الفراولة المصرية خلال 9 أشهر
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كشف المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن صادرات الفراولة بدأت تتعافى مجددا، حيث تم تصدير نحو 38 ألف طن.

وبحسب بيان الصادرات فى الفترة من سبتمبر 2018  حتى نهاية مايو 2019  "فترة 9 أشهر"، بلغت قيمة صادرات الفراولة نحو 58 مليون دولار.
 
يشار إلى أن صادرات الفراولة مثلت نحو 1% من حجم كميات الفاكهة المصدرة، ونحو 5% من قيمة الصادرات المصرية من الفواكه، وذلك خلال التسعة أشهر الأولى من الموسم التصديرى الجارى.

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