ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الجمعة 19-7-2019

الجمعة 19/يوليه/2019 - 10:01 ص
أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الجمعة 19-7-2019
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
شهدت أسعار الدواجن والبيض، اليوم الجمعة 18-7-2019، استقرارا ملحوظا، حيث سجل سعر الدواجن من المزرعة بـ 24 - 25 جنيها للكيلو، فى حين يتم بيعه للمستهلك عند 29 جنيها للكيلو.
 
واستقر سعر الدجاج البلدى، عند 27 جنيها من المزرعة، ويتم بيعها للمستهلك بين 32 – 34 جنيها للكيلو .
  
كما استقرت أسعار البيض أيضاً عند 32.5 جنيها للكرتونة من المزرعة، فى حين تباع إلى المستهلك بين 35 - 37 جنيها حسب المنطقة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائي كأس الأمم الأفريقية
الجزائر
-
x
21:00
-
السنغال