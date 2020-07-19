أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الجمعة 19-7-2019

شهدت أسعار الدواجن والبيض، اليوم الجمعة 18-7-2019، استقرارا ملحوظا، حيث سجل سعر الدواجن من المزرعة بـ 24 - 25 جنيها للكيلو، فى حين يتم بيعه للمستهلك عند 29 جنيها للكيلو.

واستقر سعر الدجاج البلدى، عند 27 جنيها من المزرعة، ويتم بيعها للمستهلك بين 32 – 34 جنيها للكيلو .