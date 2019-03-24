أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 19 يوليو 2019
الجمعة 19/يوليه/2019 - 09:55 ص
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استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الجمعة، في سوق العبور، وننشر فيما يلي اخر أسعار للخضروات والفاكهة وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
تراوحت الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، وتراوحت البطاطس بين 3.8 و5.2 جنيه، وتراوحت البصل بين 2.5 و3.5 جنيه، فيما تراوحت الكوسة بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، وتراوحت الفاصوليا بين 8 جنيهات و13 جنيها.
وتراوح الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جينهات، فيما تراوح الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات، وتراوح الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات، وتراوحت الملوخية بين 2 و3 جنيهات، وسجل الخيار البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه، بينما تراوح البامية بين 11 و17 جنيها، وتراوح القلقاس بين 5 و9 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
تراوح الليمون البلدي بين 15 و30 جنيها، وتراوح عنب بناتي أصفر 4 و7 جنيهات، فيما تراوح عنب بناتي أحمر 4 و9 جنيهات، بتراجع جنيه، وتراوح الكانتلوب بين 2 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا، وتراوح البطيخ بين 10 جنيهات و15 جنيها، وتراوحت مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات، فيما تراوحت مانجو عويس 20 و30 جنيها.
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