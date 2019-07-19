مفاجأة.. فشل صفقة الموسم في الزمالك





أعلن مسئولو الزمالك منذ أيام، عن عزمهم تقديم صفقة من العيار الثقيل للفريق، خلال الأيام المقبلة، بعد التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الهلال السعودي.

ودخل الزمالك في مفاوضات قوية مع الدولي الزيمبابوى خاما بيليات نجم كايزر تشيفز الجنوب أفريقى للانضمام إلى نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك بعد ظهوره بصورة رائعة مع منتخب بلاده فى بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة فى مصر رغم توديع البطولة من مرحلة المجموعات.

ورفض بيليات الانضمام للزمالك، وأكد لمسئولي الفريق الجنوب إفريقي أنه لن يقبل عرض الفارس الأبيض، والذي قدم عرضاً رسمياً قدره مليون و650 ألف دولار من أجل التعاقد مع خاما بيليات فى الصيف الجارى وهو العرض الذي قوبل بالرفض من جانب نجم منتخب زيمبابوي الذي يرفض خوض تجربة الاحتراف في الدوري المصري.