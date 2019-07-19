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علي جمعة يوضح حكم ذبح الأضاحي وترك المخلفات في الطرقات

الجمعة 19/يوليه/2019 - 09:55 ص
علي جمعة يوضح حكم ذبح الأضاحي وترك المخلفات في الطرقات
علي جمعة
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هدى عبدالرازق
 
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وجه شخص سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، بشأن حكم ذبح الأضاحي في الطرقات، وترك المخلفات وعدم تنظيفها؟".

وأشار "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية عبر صفحته على موقع "اليوتيوب"، إلى أن ذبح الأضاحي في الطرقات وترك المخلفات يعد من الكبائر، وذلك استنادًا إلى مقياس "ابن فورك".

وأضاف أن "ابن فورك" فرق بين الكبيرة والصغيرة، بأن الكبائر يرد فيها لعن، حيث أن إفساد طرق الناس جاء فيها لعن.
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