زيارة وداع من لاعبي نيجيريا الى الأهرامات

قام لاعبا منتخب نيجيريا عبد الله شيهو و أحمد موسي اليوم الجمعة، بزيارة أهرامات الجيزة، بعد مشاركتهم في امم افريقيا المقامة في مصر.





وزار عبد الله شيهو لاعب بورصة سبور التركي، واحمد موسي لاعب نادي النصر السعودي زيارة الأهرامات، وذلك بعد استكشافهم وتسلقهم ودخولهم الهرم الأكبر "خوفو".





وخاض اللاعبان تجربة جديدة وقاما بركوب الجمال والتقاط الصور التذكارية بشكل ترفيهي حول منطقة الاهرامات.





وغادرت اليوم الجمعة، بعثة المنتخب النيجيري مطار القاهرة الدولي متجهة إلى نيجيريا بعد الحصول على المركز الثالث في بطولة الكان.





يذكر ان حقق منتخب النسور الخضراء الميدالية البرونزية في بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر وتختتم منافساتها، اليوم الجمعة بالمباراة النهائية بين الجزائر امام السنغال.