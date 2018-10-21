سعر الذهب في سوق الصاغة اليوم الجمعة 19 يوليو 2019

استقر سعر الذهب في سوق الصاغ خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 19 يوليو 2019 وذلك بعدما ارتفع سعر الجرام الذهب في مصر بنحو 5 جنيهات، خلال تعاملات أمس الخميس.





وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 656 جنيها اليوم، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 562 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 621 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5248 جنيها.





وعن الاسعار العالمية انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، وذلك بعد ارتفاعها أمس بنحو 1.45%، حيث شهد سعر الأوقية اليوم انخفاضا بنحو 6.50 دولار بنسبة 0.46% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1420.07 دولار في الساعة الثانية عشر و50 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.



