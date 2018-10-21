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سعر الذهب في سوق الصاغة اليوم الجمعة 19 يوليو 2019

الجمعة 19/يوليه/2019 - 09:38 ص
سعر الذهب في سوق الصاغة اليوم الجمعة 19 يوليو 2019
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استقر سعر الذهب في سوق الصاغ خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 19 يوليو 2019 وذلك بعدما ارتفع سعر الجرام الذهب في مصر بنحو 5 جنيهات، خلال تعاملات أمس الخميس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 656 جنيها اليوم، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 562 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 621 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5248 جنيها.

 وعن الاسعار العالمية انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، وذلك بعد ارتفاعها أمس بنحو 1.45%، حيث شهد سعر الأوقية اليوم انخفاضا بنحو 6.50 دولار بنسبة 0.46% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1420.07 دولار في الساعة الثانية عشر و50 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.

جاوز الذهب، اليوم الجمعة، مستوى 1450 دولارا للمرة الأولى منذ مايو 2013، بعد تعليقات مسؤول كبير فى مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة، بينما تلقى المعدن الأصفر الدعم من توترات جديدة فى الشرق الأوسط.

بلغ الذهب فى المعاملات الفورية 1452.60 دولار للأوقية (الأونصة) فى التعاملات المبكرة وهو أعلى مستوياته منذ العاشر من مايو 2013 قبل أن يتراجع 0.3% إلى 1442.35 دولار بحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش.
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