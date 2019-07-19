عميد "سياسة واقتصاد" بني سويف: النظرة إلى ذوي القدرات الخاصة تحولت

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قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن النظرة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال التعليم من الشفقة إلى الدمج والتمكين، وهو ما يعد نقلة نوعية كبيرة.



وأشار "مسعود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن مؤسسة التعليم العالي اتخذت عدد من الإجراءات منها أنه تم إتاحااة الفرصة كاملة لذوي الاحتياجات الخاصة أن يلتحقوا بالكليات العملية، وذلك لأول مرة.



ونوه بأن جميع مؤسسااات التعليم العام عليها أن تخصص 5% من أعدادها لذوي الااحتياجاتا، و10% من المدن الجامعية لذوي القدرات الخاصة.

