سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الجمعة 19 يوليو 20189
الجمعة 19/يوليه/2019 - 09:32 ص
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استقر سعر اليورو الاوروبي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر خلال بدية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 19 يوليو 2019 ، وذلك بعدما شهدت العملى الاوروبية حالة من الارتفاع في ختام تعاملات امس الخميس وننشر فيما يلي اخر تحديث لسعر اليورو الاوروبي في البنوك وجاءت على النحو التالي:
سعر اليورو فى البنك المركزى
سجل سعر اليورو في البنك المركزى نحو 18.56 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
سحل سعر اليورو في البنك الاهلى اكبر البنوك الحكومية نحو 18.56 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر
سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.58 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة
سجل سعر اليورو في بنك البركة مصر نحو 18.52 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
سجل سعر اليورو الاوروبي في البنك التجارى الدولى نحو 18.55جنيه للشراء، و18.73جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
سجل سعر اليورو الاوروبي في مصرف ابو ظبي ظبي الاسلتمى نحو 18.61 جنيه للشراء، 18.74جنيه للبيع.
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