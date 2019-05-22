سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الجمعة 19 يوليو 20189

استقر سعر اليورو الاوروبي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر خلال بدية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 19 يوليو 2019 ، وذلك بعدما شهدت العملى الاوروبية حالة من الارتفاع في ختام تعاملات امس الخميس وننشر فيما يلي اخر تحديث لسعر اليورو الاوروبي في البنوك وجاءت على النحو التالي:





سعر اليورو فى البنك المركزى

سجل سعر اليورو في البنك المركزى نحو 18.56 جنيه للشراء، و 18.70 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

سحل سعر اليورو في البنك الاهلى اكبر البنوك الحكومية نحو 18.56 جنيه للشراء، و 18.73 جنيه للبيع.









سعر اليورو فى بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.58 جنيه للشراء، و 18.73 جنيه للبيع.









سعر اليورو فى بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة مصر نحو 18.52 جنيه للشراء، و 18.82 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

سجل سعر اليورو الاوروبي في البنك التجارى الدولى نحو 18.55جنيه للشراء، و 18.73جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

سجل سعر اليورو الاوروبي في مصرف ابو ظبي ظبي الاسلتمى نحو 18.61 جنيه للشراء، 18.74جنيه للبيع.







