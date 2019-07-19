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محمد رمضان يحيي حفلا غنائيا في جدة الشهر المقبل

الجمعة 19/يوليه/2019 - 09:32 ص
محمد رمضان يحيي حفلا غنائيا في جدة الشهر المقبل
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الفجر الفني
 
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يحيى الفنان محمد رمضان حفلا غنائيا فى المملكة العربية السعودية فى شهر أغسطس المقبل بجدة، ويفاجئ رمضان الجمهور السعودى بالعديد من الأغانى التى يقدمها خلال الحفل منها مافيا، وانا الملك، وبوم بوم، وبابا وغيرها من أغانى رمضان التى حققت نجاحاً جماهيرياً.


يذكر أن رمضان طرح، كليب أغنيته الجديدة "إنساى" التى يشاركه فى غنائه المطرب المغربى سعد لمجرد، عبر القناة الرسمية الخاصة به بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتحقق مشاهدات كبيرة منذ طرحها.


آخر أعمال رمضان الفنية أغنية "بابا"، والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد، والتى وصلت مشاهداتها إلى 20 مليون مشاهدة فى 4 أسابيع.
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