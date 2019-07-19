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غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 17 منطقة بالأقصر

الجمعة 19/يوليه/2019 - 09:30 ص
غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 17 منطقة بالأقصر
كهرباء
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أعلنت هندسة كهرباء العديسات بحري، شرقي الأقصر، فصل التيار الكهربائي، عن مغذيات المستشفى ومغذي الظهير الصحراوي، عن المناطق التالية؛ "نجع أبو عربي، العمدة، الحسينات، العديسات بحري، أبو خواجة، أم غرباب"، غدًا السبت من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 10 صباحًا.

كما سيجري فصل مغذيات الكهرباء، يوم الأحد، عن المناطق التالية: (المساكن 2، العبور، منطقة أبوبكر، منطقة مكى إسماعيل، منطقة الكلاحين، الولياب، الضمان، الشيخ الظاهرى، العبور، البروج، الندافين)، وذلك بناءً على طلب محطة محولات العديسات لإجراء أعمال الصيانة.غد
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