غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 17 منطقة بالأقصر

أعلنت هندسة كهرباء العديسات بحري، شرقي الأقصر، فصل التيار الكهربائي، عن مغذيات المستشفى ومغذي الظهير الصحراوي، عن المناطق التالية؛ "نجع أبو عربي، العمدة، الحسينات، العديسات بحري، أبو خواجة، أم غرباب"، غدًا السبت من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 10 صباحًا.



