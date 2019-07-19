بعد دي ليخت.. يوفنتوس يواصل لدغاته ويقترب من خطف صفقة برشلونة الكبرى

أفادت تقارير صحفية إيطالية إسبانية بأن يوفنتوس سيجتمع بوالد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الأيام القليلة المقبلة لمناقشة ضم نجله لصفوف السيدة العجوز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نيمار أعطى وكيله الضوء الأخضر لمعرفة أي من الأندية الكبرى يمكنها تحمل قيمة رحيله عن باريس سان جيرمان.





كما أكدت شبكة راي سبورت الإيطالية أن والد نيمار سيقابل فابيو باراتيسي المدير الرياضي ليوفنتوس وسيكون بينهما اجتماع مشترك بمدينة تورينو.





وأشارت الكثير من التقارير مؤخرًا اقتراب نيمار من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ويعتبر برشلونة الوجهة الأقرب للنجم البرازيلي يليه كلا من ريال مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونخ.





يذكر أن نيمار انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادمًا من برشلونة في صفقة هي الأغلى في التاريخ قدرت ب 222 مليون يورو.