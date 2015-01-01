صدمة في ريال مدريد بشأن صفقة بوجبا

يبدو أن صفقة تعاقد ريال مدريد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، لن تتم خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.





وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن احتمالات تعاقد ريال مدريد مع بوجبا قد صارت مُستحيلة عمليا، خاصة وأن النادي الملكي أصبح في حاجة لوضع عرض بقوام مالي يصل إلى 200 مليون يورو، من أجل التفاوض مع الشياطين الحمر، حول بوجبا.



وسيكون ريال مدريد مُضطرا للبحث عن خيارات أخرى لتدعيم خط وسط الفريق أبرزها، الهولندي دوني فان دي بيك والدنماركي كريستيان إيريكسن، من أجل تعزيز وسط ميدان الفريق.