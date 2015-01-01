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عاجل.. انفجار ضخم قرب جامعة كابول يهز العاصمة الأفغانستانية ومقتل اثنين وإصابة 10 أشخاص

الجمعة 19/يوليه/2019 - 06:40 ص
عاجل.. انفجار ضخم قرب جامعة كابول يهز العاصمة الأفغانستانية ومقتل اثنين وإصابة 10 أشخاص
انفجار ضخم - صورة أرشيفية
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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العامة في أفغانستان ، وحيد الله مايار، صباح اليوم، أن شخصين قتلا وجرح 10 آخرون جراء انفجار وقع بالقرب من جامعة كابول.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" المحلية عن شهود عيان أن النيران اشتعلت في مركبتين عقب الانفجار قرب الجامعة.

وأضافت أن عددا من الطلاب كانوا ينتظرون خارج الجامعة عندما وقع الانفجار.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الهجوم قد نفذه انتحاري أم أن التفجير تم عن بعد، ولم تذكر القناة مزيدا من التفاصيل، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

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