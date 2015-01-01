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مفاجأة سارة لجماهير الترجي قبل موقعة الوداد

الجمعة 19/يوليه/2019 - 06:38 ص
مفاجأة سارة لجماهير الترجي قبل موقعة الوداد
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حسن شحاتة
 
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كشف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، عن مفاجأة سارة لجماهير فريقه قبل موقعة الوداد المغربي المنتظرة بنهائي دوري أبطال أفريقيا.


وذكر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أن هناك مفاوضات متقدمة جارية بين إدارة الفريق وغيلان الشعلاني من أجل تجديد تعاقده مع الفريق.


وكانت هناك العديد من التقارير الصحفية، تؤكد في وقت سابق على عدم تجديد اللاعب، حيث أوضحت صحيفة "الصباح التونسية" أن اللاعب يرفض التجديد ويرغب في خوض تجربة احترافية في السعودية.


وشارك الدولي التونسي الشعلاني في حصول فريقه على المركز الرابع بكأس الأمم الأفريقية المقامة على الأراضي المصرية، وفي حالة الموافقة على تجديد تعاقده في ظل المفاوضات المتقدمة فسيمثل قوة كبيرة للترجي في المباراة النهائية أمام الوداد.

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