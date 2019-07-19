موعد مباراة الجزائر والسنغال اليوم algeria vs senegal final نهائي كأس إفريقيا.. بث مباشر ماتش الجزائر beIN المفتوحة



يواجه منتخب الجزائر بقيادة مدربه جمال بلماضي، منافسه منتخب السنغال اليوم الجمعة 19/7/2019 في الساعة التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، في المباراة التي ستجمع بين الف

ريقين ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.



وتذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.



ولم يخسر محاربي الصحراء في البطولة اي مباراة حتى الآن، حيث حقق الانتصارات في جميع المباريات عدا مباراة واحدة انتهت بالتعادل أمام كوت ديفوار، وتحقيق الفوز عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.



بينما خسر منتخب السنغال مباراة وحيدة في البطولة أمام منتخب الجزائر في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بنتيجة هدف نظيف أحرزه يوسف البلايلي.



ويسعى لاعبو محاربي الصحراء لتحقيق اللقب الثاني في تاريخ المنتخب الجزائري، وكان اللقب الأول في عام 1990 عندما كانت تلعب تلك النسخة على أرض الجزائر ووسط جماهيرهم.