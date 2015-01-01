موعد مباراة الاتحاد السعودي وبوري الإنجليزي الودية

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي مع نظيره بوري الإنجليزي، في المباراة الودية التي تجمع بينهما مساء اليوم، ضمن استعدادات العميد لموسمه الجديد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.





ويسعى التشيلي لويس سييرا، المدير الفني لنادي الاتحاد لتجهيز لاعبيه جيدًا للموسم الجديد، حتى لا يتكرر سيناريو الموسم الماضي، بعدما احتل الفريق المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، كأسوء ترتيب في تاريخ النادي.





وتعد هذه المباراة الثانية للاتحاد في معسكره الخارجي بمدينة مانشستر الإنجليزية، بعدما نجح في التفوق على بلتون الإنجليزي بمباراته الودية الأولى بنتيجة 3/2.