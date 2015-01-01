زيدان يقرر بيع مهاجم ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم أن نادى ريال مدريد الإسباني قرر رحيل المهاجم ماريانو دياز عن الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت التقارير، أن اللاعب ستكون فرصته صعبة للغاية فى الحصول على فرصة للعب مع الفريق خلال الموسم القادم بعد تعاقدات الفريق الفترة الأخيرة وأيضاً عدم إعتماد المدير الفنى زين الدين زيدان عليه.