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زيدان يقرر بيع مهاجم ريال مدريد

الجمعة 19/يوليه/2019 - 05:56 ص
زيدان يقرر بيع مهاجم ريال مدريد
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محمد جمال
 
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أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم أن نادى ريال مدريد الإسباني قرر رحيل المهاجم ماريانو دياز عن الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وذكرت التقارير، أن اللاعب ستكون فرصته صعبة للغاية فى الحصول على فرصة للعب مع الفريق خلال الموسم القادم بعد تعاقدات الفريق الفترة الأخيرة وأيضاً عدم إعتماد المدير الفنى زين الدين زيدان عليه.


ويقتنع مسؤولى ريال مدريد خلال الفترة الحالية، أن اللاعب بالفعل سيقرر الرحيل عن الفريق.
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