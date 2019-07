آفريل لافين تطلق كليب I Fell In Love With The Devil

طرحت المغنية العالمية آفريل لافين، كليب أغنيتها الجديدة "I Fell In Love With The Devil" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديو الشهير يوتيوب.





وظهرت آفريل لافين البالغة من العمر 34 عاما في الكليب وهي تغني وتعزف علي البيانو المزين بالصليب، و ذلك بين المقابر.





يذكر أن الكليب من اخراج المخرج البريطاني إليوت ليستير،