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اليوم.. عزاء الفنان الراحل شوقي طنطاوي بمسجد الخلفاء الراشدين

الجمعة 19/يوليه/2019 - 04:30 ص
اليوم.. عزاء الفنان الراحل شوقي طنطاوي بمسجد الخلفاء الراشدين
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يقام اليوم الجمعة عزاء الفنان الراحل شوقي طنطاوي، بمسجد الخلفاء الراشدين بجوار حديقة الميريلاند.

ومن المقرر أن تتلقى أسرة الراحل العزاء فيه بعد صلاة المغرب مباشرة.

كان الفنان الراحل شوقي طنطاوي، توفى عن عمر ناهز الـ66 عامًا وتم تشييع جثمانه من أحد المساجد في بنها ودفن في مقابر العائلة هناك.
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