اليوم.. عزاء الفنان الراحل شوقي طنطاوي بمسجد الخلفاء الراشدين





يقام اليوم الجمعة عزاء الفنان الراحل شوقي طنطاوي، بمسجد الخلفاء الراشدين بجوار حديقة الميريلاند.





ومن المقرر أن تتلقى أسرة الراحل العزاء فيه بعد صلاة المغرب مباشرة.



