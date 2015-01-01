نيمار يتلقى صدمة قوية

كشفت تقارير صحفية اسبانية عن صدمة جديدة تلقاها اللاعب البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت صحيفة "آس" الاسبانية أن نيمار عليه ديون قيمتها 35 مليون يورو بسبب بعض المخالفات خلال مواسمه الأربعة في نادي برشلونة ، ولذلك سوف تقوم مصلحة الضرائب الإسبانية بدورها لمصادرة الـ26 مليون يورو الذي لا يزال برشلونة مدينًا به للبرازيلي كمكافأة تجديد عقده الأخير.





وأبلغت وزارة الخزانة المحكمة الاجتماعية رقم 15 في برشلونة أن الأموال المتفق عليها بين الطرفين عند تجديد العقد الأخير والتي لا يزال يتعين علي برشلونة دفعها 26 مليون يورو سيتم مصادرتها تلقائيًا ، والسبب وراء ذلك بسبب الديون الضريبية الضخمة على اللاعب البرازيلي.





ومن المقرر أن تعقد المحكمة الاجتماعية رقم 15 محاكمة قريبًا سيواجه فيها النادي الذي يرأسه جوسيب ماريا بارتوميو ونيمار جونيور لدفع الجزء الثاني من القسط.