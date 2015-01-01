ريال مدريد يخطط لضم مبابي على طريقة هازارد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الخطة التي سينفذها ريال مدريد لضم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.



وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن مسئولي ريال مدريد يدركون مدى صعوبة التعاقد مع مبابي هذا الصيف خاصة مع عد م ترحيب إدارة PSG بالتخلي عنه بالإضافة إلى عدم امتلاك الميرينجي للمال الوافر من أجل القيام بصفقة كهذه.



وأفادت صحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد قد يعتمد على اتباع طريقة تعاقده مع هازارد من أجل ضم مبابي.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد انتظر حتى وصول هازارد لعامه الأخير في عقده مع تشيلسي قبل أن يتعاقد معه في صفقة كلفت خزائن الملكي ما يقرب من 100 مليون يورو.