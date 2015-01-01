عاجل.. انفجار غاز في نيوزيلندا يثير الذعر

أخلت خدمات الطوارئ فى نيوزيلندا مبانى قرب موقع انفجار غاز على ما يبدو بمدينة كرايستشيريش بجنوب البلاد اليوم الجمعة فى حادث أشعل النار فى منزل وتسبب فى إصابة عدد من الناس.





ولا يزال التوتر يخيم على المدينة بعد 4 أشهر من قيام مسلح بإطلاق النار فى مسجدين بها متسببا في مقتل 51 شخصا وإصابة العشرات في أسوأ واقعة عنف تشهدها نيوزيلندا وقت السلم.





ولم تظهر أي دلائل تشير إلى أن الانفجار الذي وقع اليوم الجمعة له طابع أمنى أوسع.



