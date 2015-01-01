ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. انفجار غاز في نيوزيلندا يثير الذعر

الجمعة 19/يوليه/2019 - 03:26 ص
عاجل.. انفجار غاز في نيوزيلندا يثير الذعر
عناصر من شرطة نيوزيلندا
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أخلت خدمات الطوارئ فى نيوزيلندا مبانى قرب موقع انفجار غاز على ما يبدو بمدينة كرايستشيريش بجنوب البلاد اليوم الجمعة فى حادث أشعل النار فى منزل وتسبب فى إصابة عدد من الناس.

ولا يزال التوتر يخيم على المدينة بعد 4 أشهر من قيام مسلح بإطلاق النار فى مسجدين بها متسببا في مقتل 51 شخصا وإصابة العشرات في أسوأ واقعة عنف تشهدها نيوزيلندا وقت السلم.

ولم تظهر أي دلائل تشير إلى أن الانفجار الذي وقع اليوم الجمعة له طابع أمنى أوسع.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائي كأس الأمم الأفريقية
الجزائر
-
x
21:00
-
السنغال