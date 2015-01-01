برومو "بحبه" لعمرو دياب يقترب من نصف مليون مشاهدة





طرح الهضبة عمرو دياب، برومو، أحدث أغانيه بعنوان "بحبه" من ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "أنا غير".





واقترب البرومو، من تحقيق نصف مليون مشاهدة منذ طرح عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





ومن المقرر أن يطرح الهضبة، الأغنية بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.



