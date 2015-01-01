برومو "بحبه" لعمرو دياب يقترب من نصف مليون مشاهدة
الجمعة 19/يوليه/2019 - 03:31 ص
Advertisements
Advertisements
طرح الهضبة عمرو دياب، برومو، أحدث أغانيه بعنوان "بحبه" من ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "أنا غير".
واقترب البرومو، من تحقيق نصف مليون مشاهدة منذ طرح عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ومن المقرر أن يطرح الهضبة، الأغنية بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما انا غير الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- برومو "معدي الناس" لعمرو دياب يقترب من 500 ألف مشاهدة
- "جنب حبيبي" لـ عمرو دياب تقترب من النصف مليون مشاهدة خلال ساعات
- تصريحات أصالة عن عمرو دياب تقترب من 500 ألف مشاهدة على "يوتيوب" (فيديو)
- "الفرحة الليلة" لعمرو دياب تحقق ملايين المشاهدات في أقل من 24 ساعة
- "الفرحة الليلة" تقترب من مليون ونصف المليون مشاهدة على "يوتيوب" (فيديو)
- بعد أسبوعين من عرضها.. "يتعلموا" للهضبة عمرو دياب تقترب من 12 مليون مشاهدة (فيديو)
- "كنت في بالي" للهضبة تقترب من مليون مشاهدة بعد 48 ساعة من طرحها عبر يوتيوب (فيديو)
- "بحبك أنا" لـ"الهضبة" تقترب من الـ23 مليون مشاهدة عبر "اليوتيوب"
- "نجيبك نجيبك" لسعد لمجرد تقترب من تحقيق 10 ملايين مشاهدة (فيديو)