حارس منتخب تونس السابق ينضم لصفوف العدالة السعودي

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة السعودي، عن تعاقده مع حارس المرمى أيمن المثلوثي قادمًا من الإفريقي التونسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للاعب معلقًا عليها: "أنهت إدارة نادي العدالة إجراءات التعاقد مع الحارس التونسي أيمن المثلوثي لمدة موسم واحد، مثل أندية : نادي الإفريقي التونسي والنجم الساحلي التونسي والباطن السعودي".





وانضم المثلوثي إلى نادي الباطن السعودي في الموسم قبل الماضي، لمدة 6 أشهر، قبل أن يعود للأفريقي، ثم ينتقل بعدها للعدالة في الموسم القادم.





وشهد عام 2011، فترة تألق المثلوثي مع المنتخب التونسي، ونجح في الحصول معهم على لقب كأي الأمم للمحليين.