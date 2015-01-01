مركز شباب الهوجل يفوز بكأس الدورة الصيفية بديروط

حقق فريق مركز شباب الهوجل لقب بطولة الدورة السنوية الصيفية للعام الثالث على التوالى، عقب التغلب في اللقاء الختامي على نظيرة فريق القصير.



وشارك في قائمة فريق الهوجل خلال الدورة التنشيطية الصيفية فرغلي بشير وأسامه عبد الجواد وسعيد عبد الجواد وأحمد جودة وأحمد الشناوي واسلام خيري وخالد نافع واسلام ماهر ومحمود رمزي.

وشهد اللقاء النهائي تعادل الفريقان 4-4 ومنحت ركلات الترجيح البطولة لفريق مركز شباب الهوجل، التابع لمركز ديروط، بنتيجة 5-4 ليحصل فريق الهوجل على كأس البطولة للمرّة الثالثة على التوالي.