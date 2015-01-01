"مدد يا سيدي أحمد".. حكايات مولد سلطان الصعيد.. وعشرات الآلاف يحيون الليلة الختامية (صور)

Advertisements

يحتفل عشرات الآلاف من أهالي محافظة أسيوط ومحافظات الصعيد، بالليلة الختامية لمولد سلطان الصعيد السلطان أحمد الفرغل، وسط تشديدات أمنية بمدينة أبو تيج بأسيوط.



وتبدأ المدينة الاحتفال بمولد السلطان أحمد الفرغل، في الأسبوع الأول من شهر يوليو من كل عام على مدار يوم.



وانطلقت عقب غروب شمس الخميس، مراسم الاحتفال بتجهيز مسرح الإنشاد، للمنشد محمد ياسين التهامي، وسط تسابق الزوار في الجلوس بالصفوف الأولى أمام حلقة الإنشاد والذكر لضيوف العارف بالله سلطان الصعيد.



- الرواج التجاري بمدينة أبو تيج وتشهد مدينة أبو تيج خلال الاحتفالات بمولد السلطان الفرغل حالة زواج تجاري وسياحي كبير، حيث يقصدها تجار الفول السوداني والحلويات وألعاب الأطفال والإكسسورات ويسطوطنوا بها طوال الـ 15 يومًا وترتقي خلالها كل أنواع الخدمات بمدينة أبو تيج وفي محافظة أسيوط، ويزيد الإقبال على فنادق أسيوط لإقامة زوار السلطان الفرغل من جميع محافظات مصر، والدول العربية الشقيقة.



- مشاركة النساء في لعبة "العصا" كما شهد مولد السلطان الفرغل هذا العام مشاركة السيدات في لعبة "العصا" الخاصة بالرجال، لتشعل حماس الزوار والمتابعين، والتي تقام يوميا عقب صلاة العصر في ساحة السلطان الفرغل، ويحتشد الحضور وأصحاب الفنوف الشعبية والألعاب المختلفة بمولد سلطان الصعيد لعرض بضاعتهم.



- سبب الإقبال على ضريح سلطان الصعيد ''أنا من المتصرفين في قبورهم فمن كانت له حاجة فليأت مقابل وجهي ويذكرها فإنها تقضى إن شاء الله تعالى''، لعل تلك العبارة سبب التزاحم الذي تشهده مدينة أبوتيج خلال مولد سلطان الصعيد حيث يستقبل ضريح سلطان الصعيد ما يقرب من 2 مليون زائر خلال الـ 15 يومًا.



- "دورة" السلطان أحمد الفرغل ومن أهم ما يميز مولد سلطان الصعيد أحمد الفرغل هو "الدورة"، والدورة هي جولة هيكل السلطان الفرغل على جمل بالزي الأخضر يتبعه هيكل العارف بالله "أبو حسيبة" بالزي الأحمر، وذلك في جولة بجميع شوارع مدينة أبوتيج صباح الجمعة الأخيرة من مولد السلطان الفرغل، التي تشهد احتشاد مئات الآلاف من الزوار والمحبين، والتي ألغيت لدواعي أمنية منذ عام 1993 عند ما ضرب الإرهاب مدينة أبوتيج وأصبح يقام مولد سلطان الصعيد بدون الدورة.



- لجان لتلقي النذور وتخصص مديرية أوقاف أسيوط، لجان خاصة لتلقي النذور العينية خلال مولد السلطان الفرغل والتي تتنوع مابين مواشي ومخبوزات ومأكولات وغلال وذهب وفضة ومفروشات وكسوة لضريح السلطان الفرغل، بينما النذورالمالية تكون من خلال صندوف داخل الضريح فيلقى به أصحاب النذور ما نذروه ويتم فضه بمعرفة مديرية أوقاف أسيوط في نهاية المولد.



- بعثات مشايخ الطرق الصوفية وبمحيط مسجد السلطان الفرغل خلال مولده السنوي بعثات من جميع مشايخ الطرق الصوفية المختلفة للمشاركة في مولد السلطان الفرغل، وكل طائفة تقيم خيمة باسمها في ساحة السلطان الفرغل.



- السلطان الفرغل ونسبه للإمام علي ويمتد نسب السلطان الفرغل لأبيه للإمام الحسن ونسبه لأمه للإمام الحسين رضي الله عنهما، والسلطان الفرغل هو محمد الفرغل بن أحمد بن محمد بن حسن بن أحمد بن محسن بن إسماعيل بن عمر بن محمد بن عبد العزيز بن موسى بن قرشي بن على أبو الكرامات بن أحمد أبو العباس بن محمد ذو النورين بن محمد الفاضل بن عبد الله بن حسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبى طالب.



- بلدة المنشأ للسلطان الفرغل ورحلته إلى الصعيد وهاجرت أسرته من الحجاز إلى إقليم الصعيد بعد اضطهاد العلويين الذين ينتمون للأمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فمنهم من أقام بالعراق ومنهم من أقام بالمغرب ومنهم من أقام بمصر، وأقامت أسرة بقرية زرنيخ احدى قرى محافظة قنا في ذالك الوقت.



هجرة والده إلى أسيوط خرج والده سائحا في البلاد حتى نزل بقرية بني سميع غرب مدينة أبوتيج بنحو 50 كيلو متر بمحافظة أسيوط سنه 808هـ 1405م، في عهد السلطان فرج واشتغل بالزراعة لمده سنتين، وعرف بصلاح حاله وصدق مقاله واتقان عمله، ثم تزوج من الشريفة فاطمة أواخر 809هـ 1406 فحملت منه بالسيد السلطان الفرغل.



- مولده يتيمًا وولد السلطان الفرغل يتيما بقرية بنى سميع في أوائل سنه810هـ 1407م، واشتغل برعي الغنم والزراعة والحراسة، ولقب بعدة ألقاب منها "السلطان والشريف وقطب العصر وولي الله والعارف بالله وأبو المعالي وأبو مجلي وأبو أحمد والكرار وسلطان الصعيد والأستاذ".

