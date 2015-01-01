الأسطورة والمعلم "نبمر وان" على Trending يوتيوب

حقق كليب أغنية "إنساي" الجديدة للفنان محمد رمضان والذي يشاركه في غناءها المطرب المغربي سعد لمجرد، أكثر من 5,260,564 مشاهدة، وذلك بعد طرحه بالقناة الرسمية الخاصة برمضان بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





واحتلت الأغنية المركز الأول بقائمة الأكثر رواجًا بموقع الفيديوهات الشهير يوتويب.





أما آخر أعمال رمضان الفنية فقد طرح أغنية "بابا"، والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد.





يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دي جي فان.



