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موعد مباراة الجزائر والسنغال اليوم 19 / 7 / 2019.. مشاهدة ماتش الجزائر بث مباشر متعدد الجودات online

الجمعة 19/يوليه/2019 - 02:01 ص
موعد مباراة الجزائر والسنغال اليوم 19 / 7 / 2019.. مشاهدة ماتش الجزائر بث مباشر متعدد الجودات online
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أحمد عصام
 
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يلتقي منتخب الجزائر مع منتخب السنغال يوم الجمعة 19 يوليو في الساعة التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.


وكان منتخب السنغال قد تأهل إلى الدور النهائي على حساب منتخب تونس، وذلك بعد الفوز بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي انتهت بعد 120 دقيقة في الوقت الأصلي والإضافي.


بينما صعد منتخب الجزائر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على منتخب نيجيريا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.


وتذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.


كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب السنغال ومنتخب الجزائر في الدور النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر موقع الفجر الرياضي
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